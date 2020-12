Una tombolata organizzata nel ristorante La Magnolia a Stazzo , frazione di Acireale. A scoprire l'evento organizzato all'interno del locale, non rispettando la normativa per il contrasto alla diffusione del Covid-19 , sono stati i carabinieri della stazione di Guardia Mangano .

Dalle verifiche effettuate, il ristorante è risultato sprovvisto dell'elenco degli avventori - relativo ai 14 giorni antecedenti - necessario all’eventuale rintraccio delle persone in caso di accertata positività. Nel locale, inoltre non era esposto il cartello informativo con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno dell’esercizio.

Per questo, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.400 euro, procedendo all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura temporanea per cinque giorni del ristorante. Infine, il titolare dell’attività è stato segnalato di Catania per l’adozione di ulteriori eventuali provvedimenti.