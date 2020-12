Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà altri due giovani accusati di avere picchiato un uomo di 35 anni , circa due settimane fa, in piazza Sant'Agostino ad Adrano . Gli agenti del commissariato hanno denunciato il 20enne G.A . e il 23enne S.Z. per lesioni personali. Per lo stesso reato il 12 dicembre erano stati denunciati il 19enne P.N. e il 21enne C.V.

Calci e pugni che hanno causato al 35enne la frattura del naso, del mignolo e diverse ecchimosi al volto. Così i poliziotti avevano trovato la vittima in piazza dopo la segnalazione arrivata al centralino del commissariato. Agli agenti, l'uomo aveva raccontato di essere andato in piazza per comprare dei panini da un ambulante.

A un certo punto, senza alcun apparente motivo, i quattro giovani avrebbero cominciato a lanciargli addosso dei sassi e poi lo avrebbero aggredito. Fondamentali per le indagini sono state anche le testimonianze di alcune persone che erano presenti al momento del fatto.