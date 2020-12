Altra vittima di Covid-19 tra i professionisti che da mesi stanno fronteggiando l'emergenza in Sicilia. In mattina è deceduto Pino Galvagno, medico di base conosciuto e stimato a Paternò nonché padre del deputato regionale Gaetano Galvagno . Il professionista da settimane era ricoverato in ospedale per le complicazioni legate all'infezione.

A dare la notizia del decesso è stato, questa mattina, il figlio: «Con profondo dolore, la notizia che non avrei mai voluto darvi è arrivata. Papà non ce l'ha fatta e ci ha lasciati. Comunicherò tramite questo canale la data e l’orario per l’ultimo saluto, pregando tutti di attenersi strettamente e responsabilmente alle disposizioni vigenti per la sicurezza di tutti», ha scritto l'onorevole su Facebook. Dieci giorni fa, Galvagno aveva messo in guardia dai pericoli del Covid-19, rivelando che a essere stati contagiati erano stati anche la madre, la sorella, uno zio e un cugino. «Tanto a me non succede niente, tanto io non lo prendo. Quante volte lo avremo detto?», aveva scritto l'esponente di Fratelli d'Italia.

A ricordare il medico Pino Galvagno da ore sono centinaia di persone che su Facebook stanno condividendo il dolore per la perdita. Il professionista lascia la moglie e due figli. Alla famiglia le condoglianze della redazione di MeridioNews.