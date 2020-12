« A metà gennaio le famiglie assegnatarie dei 96 alloggi popolari dell’ ex palazzo di cemento di Librino riceveranno le chiavi per accedere negli appartamenti ». È un annuncio di quelli importanti, fatto più e più volte nel corso degli ultimi anni. Questa volta, a fare il nodo al fazzoletto è il sindaco Salvo Pogliese alla fine di una riunione operativa seguita a un presidio spontaneo che gli aspiranti abitanti della torre hanno organizzato in piazza Università .

«Sono felicissimo - ha detto in un afflato di entusiasmo il primo cittadino - perché finalmente concludiamo una vicenda lunga e complessa che ci ha fatto rinviare più volte questo momento». A rimanere con i piedi più saldati per terra è, invece, l'assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici Enrico Trantino che, a settembre, aveva fissato l'ultima deadline - ovviamente ancora una volta rimandata - per lo scorso 30 novembre. Intanto, finora delle penali intimate alla ditta per i ritardi delle proroghe non c'è mai stata nessuna traccia.

«In pratica, è fatta al 99 per cento - spiega a MeridioNews l'assessore che si mostra più cauto - Mancano solo due certificati, quello antincendio e quello dell'ascensore. Dalla ditta hanno assicurato che gli alloggi potranno essere consegnati a partire dall'11 gennaio. Ma - aggiunge Trantino - c'è un condizionale che condiziona anche me». In ogni caso, rispetto al cronoprogramma iniziale, si tratterebbe di un ritardo di circa tre anni. Per la riqualificazione, l'immobile di 17 piani - per anni simbolo di degrado e illegalità del quartiere periferico - nel 2011 era stato inserito dall'amministrazione comunale nel finanziamento ex Gescal per oltre nove milioni di euro.