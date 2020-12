Mille persone identificate di cui 45 sanzionate per il mancato uso della mascherina o per essere state trovate fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, dopo le 22. L'ammontare delle sanzioni amministrative è di poco più di 18mila euro . Le motivazioni addotte dai sanzionati sono state molteplici: dalla visita alla propria fidanzata , alla generica passeggiata. Durante i controlli alcuni di essi sono stati contravvenzionati per la seconda volta e sono incorsi nella sanzione maggiorata di mille euro .

Mille persone identificate di cui 45 sanzionate per il mancato uso della mascherina o per essere state trovate fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, dopo le 22. L'ammontare delle sanzioni amministrative è di poco più di 18mila euro. Le motivazioni addotte dai sanzionati sono state molteplici: dalla visita alla propria fidanzata, alla generica passeggiata. Durante i controlli alcuni di essi sono stati contravvenzionati per la seconda volta e sono incorsi nella sanzione maggiorata di mille euro.

Nel corso dell’attività sono stati inoltre sottoposti a controllo circa 400 esercizi commerciali, alcuni dei quali sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei dettami ministeriali. In talune occasioni all’interno dei locali, successivamente sottoposti a chiusura, erano precedentemente stati organizzati degli eventi, come per esempio delle tombolate. In particolare i carabinieri della compagnia di Palagonia hanno effettuato un controllo in un pub del posto e hanno provveduto alla chiusura per 30 giorni dell’attività in quanto erano già state in precedenza elevate sanzioni.

Durante il controllo, all’interno dell’esercizio, vi erano tredici avventori, più il titolare, tutti sprovvisti di mascherine. Inoltre all’atto dell’accesso da parte dei militari uno dei clienti ha gettato da una finestra una dose di cocaina che è stata immediatamente recuperata. Il gestore è stato deferito in stato di libertà per omessa esposizione della tabella dei giochi vietati, nonché per la presenza di apparecchi di gioco senza la prescritta autorizzazione. Sono state elevate sanzioni per un totale di 6.600 euro.