I carabinieri della stazione di Acireale, in provincia di Catania, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Salvatore Rapisarda, 29 anni. L'uomo é ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione del ragazzo, dove lo stesso era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per lo stesso reato.