Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno dato esecuzione all’ordinanza che dispone l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia nonché ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse. Destinatario un 62enne adranita, . Nello specifico le forze dell'ordine hanno messo fine ad una vicenda di atti persecutori, con l'uomo che era stato sorpreso a lanciare sassi contro la finestra della ex moglie . Il 62enne si era presentato con l’intento di riallacciare i rapporti con lei e i suoi figli. Di fronte al rifiuto l’uomo inveiva contro la donna e la figlia.

Tra le varie minacce menzionava anche la possibilità di utilizzare un coltello quale possibile oggetto da utilizzare per poterle aggredire. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno sequestrato un coltello con una lama lunga undici centimetri. Grazie alla denuncia della vittima gli investigatori hanno potuto raccogliere tutti gli elementi necessari per mettere fine alla vicenda. La donna in passato era stato costretta anche a trasferirsi in una località del nord Italia. Ritornata ad Adrano l'uomo si era fatto nuovamente vivo.