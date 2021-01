I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato Daniele Iachininoto, 43enne lentinese e il 26enne catanese Ivan Scavone. I due sono stati colti a spacciare nel quartiere San Cristoforo, tra le vie Alogna, Plaja e Fenga.

E proprio da un portone di via Fenga uno dei due era uscito per cedere a un automobilista una dose di marijuana in cambio di denaro. Dopo averlo bloccato, prima che questo chiudesse il portone blindato i militari lo hanno perquisito, trovandogli addosso 3.120 euro in contanti.

Al piano superiore dell'abitazione i carabinieri bloccato anche il complice, il 26enne, nel momento in cui, sacco in spalla, si arrampicava su di una ringhiera nel tentativo di scavalcarla. All’interno del sacco sono stati rinvenuti circa 600 grammi di marijuana.

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, così come deciso dal giudice in sede di direttissima, sono finiti agli arresti domiciliari.