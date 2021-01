Incendio di probabile matrice dolosa ieri sera poco dopo le 23 in un deposito auto di via Granata , a Riposto. Le fiamme hanno distrutto tre autovetture: una Renault, una Seat e una Citroen. Sul posto sono intervenuti i i vigili del fuoco locale che hanno lavorato celermente per evitare che le altre autovetture che si trovavano dentro il deposito fossero avvolte dalle fiamme creando una situazione di estremo pericolo per le abitazioni della zona.

Presenti sul posto, allertati dai pompieri, anche i carabinieri della compagnia di Giarre e della locale stazione i quali hanno avviato le indagini. Si cercano anche le immagini di telecamere di video sorveglianza collocate in zona per avere maggiori elementi su cui potere lavorare. Le operazioni di spegnimento e d bonifica sono state ultimate poco dopo l'una del mattino. Non si registrano feriti o intossicati a causa dell'incendio.