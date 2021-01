Oltre cento chilometri in macchina da Piazza Armerina (in provincia di Enna) a Catania per acquistare la cocaina per festeggiare il suo 54esimo compleanno . A osservare la scena della cessione della sostanza stupefacente in via Galermo c'erano, però, i carabinieri della stazione di Sant'Agata li Battiati .

Oltre cento chilometri in macchina da Piazza Armerina (in provincia di Enna) a Catania per acquistare la cocaina per festeggiare il suo 54esimo compleanno. A osservare la scena della cessione della sostanza stupefacente in via Galermo c'erano, però, i carabinieri della stazione di Sant'Agata li Battiati.

I militari hanno denunciato una donna catanese di 36 anni, già gravata da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, poiché ritenuta responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. In cambio della dose, la donna ha ricevuto una banconota da 100 euro.

Fatale è stata, però, l'attesa per la restituzione del resto. I carabinieri li hanno bloccati e hanno recuperato la dose di cocaina. Nella tasche delle donna, inoltre, i militari hanno trovato e posto sotto sequestro 900 euro in contanti. Per l’uomo, oltre alla segnalazione per uso personale di sostanze stupefacenti, è scattata la sanzione per avere violato le normative anti Covid-19.