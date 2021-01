Incidente mortale poco dopo mezzogiorno in via Filocomo , nel punto in cui confluisce via Orto dei Limoni . A perdere la vita è stata una donna che stava attraversando nei pressi delle strisce pedonali quasi del tutto sbiadite, portando con sé un carrellino per trasportare la spesa.

La vittima è stata travolta da un'Alfa 156, guidata da un uomo, che stava procedendo in direzione piazza Cavour. Sul posto sono arrivate alcune ambulanze, i vigili urbani e la polizia. I medici hanno tentato per diversi minuti di rianimare l'anziana ma non c'è stato nulla da fare.