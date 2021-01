Sei chili di marijuana trasportati a bordo di un tir. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno arresto il corriere Christian Amato. L'uomo, nato a Niscemi (in provincia di Caltanissetta) ma residente a Caltagirone (Catania), è stato fermato per un controllo in un'area di servizio sulla tangenziale.