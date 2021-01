È stato individuato e denunciato a piede libero il titolare di un deposito abusivo di bombole di gas - per una capacità di accumulo di 1425 chili - detenute senza concessione in un immobile in un quartiere popolare densamente abitato di Adrano . Gli agenti del commissariato hanno trovato 89 bombole ammassate dentro un locale di appena una trentina di metri quadrati, privo dei requisiti antincendio e senza nessuna idoneità .

All’esterno, su un furgone parcheggiato i poliziotti hanno trovato altre otto bombole. Una prova dell'attività di commercio senza autorizzazioni. Gli agenti hanno accertato che l'immobile adibito a deposito non era idoneo ed era privo di certificazione di prevenzione incendi. Il proprietario, inoltre, era sprovvisto delle licenze e delle concessioni per esercitare l’attività.

Il locale, dopo essere stato posto in sicurezza con l'auto dei vigili del fuoco, è stato sequestrato. Anche le bombole sono state sottoposte a sequestro e trasferite in sicurezza in un idoneo deposito. Sono in corso ulteriori accertamenti e si stanno valutando altre contestazioni, anche di natura amministrativa, in merito all’attività commerciale svolta in forma totalmente abusiva.