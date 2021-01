Iniziativa solidale da parte della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe), con il sostegno di Confcommercio Catania e il patrocinio del Comune. Sono mille le famiglie indigenti che riceveranno i pasti preparati dagli organizzatori e distribuiti dalla Protezione civile alle parrocchie e agli enti che si occupano di assistere chi è più bisognose. A partecipare all'iniziativa è stata anche l'Associazione provinciale cuochi e pasticceri etnei.

«Nonostante il momento che stiamo attraversando, i ristoratori della Fipe non stanno con le mani in mano - afferma il presidente provinciale di Fipe Ristoranti Giovanni Trimboli - Il futuro è incerto per le nostre attività e anche se il settore della ristorazione è in piena crisi vogliamo essere in prima linea, coscienti che la strada per il ritorno alla normalità sarà lunga e in salita».