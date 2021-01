I carabinieri della stazione di Grammichele hanno denunciato un 24enne ritenuto responsabile di lesioni personali. L'uomo avrebbe seguito per strada l'ex, una donna di 29 anni in stato di gravidanza, cercando in tutti i modi di convincerla a riprendere la convivenza, fino a giungere in via Francesco Crispi dove l’ha aggredita scaraventandola a terra per poi colpirla con calci e pugni.