«Vista l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia e alla luce delle attuali disposizioni, la festa della Santa Patrona quest'anno non potrà svolgersi con le modalità consuete». Lo temevano in molti ed era ormai scontato, ma è arrivata adesso l'ufficialità con una nota congiunta dell'arcivescovo Salvatore Gristina e del sindaco Salvo Pogliese. Per l'edizione 2021 della festa di Sant'Agata «saranno assicurati esclusivamente alcuni momenti religiosi, il cui calendario verrà presto comunicato».

Le autorità religiose e civili fanno appello alla «collaborazione della cittadinanza e in particolare dei devoti» affinché ci si comporti come «cittadini responsabili e devoti esemplari». Nei giorni scorsi una proposta era arrivata attraverso i Siciliani Giovani. Sotto la lente d'ingrandimento i fondi che ogni anno vengono destinati ai festeggiamenti: «Soldi che non ha senso spendere e che possono dare una piccola boccata d’ossigeno al bilancio comunale per la spesa corrente - spiegavano nei giorni scorsi - La seconda idea è destinare almeno una parte di queste risorse a progetti che possano dare ossigeno al territorio». Tra gli esempi citati: «I finanziamenti per le attività dei centri antiviolenza per le donne, potrebbero trovarsi soluzioni per chi è senza tetto, potrebbero avviarsi azioni di antimafia sociale nei quartieri più a rischio».