Fiamme ieri sera a Paternò. In via dei Normanni, l’arteria viaria che congiunge la collina storica con piazza Santa Barbara, una Fiat Punto e una Bmw sono state distrutte da un rogo sulla cui matrice le indagini sono in corso. Al momento non è stato possibile accertarne la natura: non si esclude pertanto neanche il dolo.

Erano le 23.50 quando una chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco segnalava la presenza di un'auto avvolta dalle fiamme. Sul posto sono arrivati i pompieri dei distaccamenti di Paternò e Adrano. L'incendio, partito dalla Fiat Punto, si è esteso alla Bmw, danneggiandone leggermente la parte anteriore. Ma non è finita qui. Alle 4.45 arriva un'altra telefonata ai pompieri che segnalava un altro incendio sempre in via dei Normanni. La centrale operativa ha inviato sul posto le squadre di Paternò e Adrano: le fiamme avevano avvolto la Bmw distruggendola del tutto.

Da quanto accertato sembra che, a seguito dell’incendio di qualche ora prima, si sarebbe innescato all’interno del vano motore della Bmw una sorta di combustione che avrebbe generato il fuoco. Sul posto anche questa volta i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò. Gli inquirenti stanno verificando la presenza in zona di telecamere di videosorveglianza nell’ipotesi che abbiano registrato immagini utili alle indagini. Il proprietario della Punto, un impiegato, è stato sentito dagli inquirenti.