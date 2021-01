La partita Castrovillari-Acireale , in programma domenica prossima per l'11esima giornata di serie D , è stata rinviata. La decisione è stata presa dal dipartimento Interregionale e segue la richiesta della società granata. Il club aveva reso nota la positività al Covid-19 di cinque calciatori .

I cinque atleti sono stati posti in isolamento domiciliare. Negativi i tamponi effettuati al resto della squadra. Coloro che non hanno avuto contatti stretti con i compagni positivi dovrebbero tornare ad allenarsi già oggi. Non è ancora stato deiso quando il match Castrovillari-Acireale sarà recuperato.