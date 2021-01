Fermato a bordo del suo scooter dai carabinieri, il 47enne catanese Salvatore Greco ha tirato fuori dalla manica destra del giubbotto che indossava un fazzoletto con dentro sei dosi di marijuana . I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante lo hanno arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti .

In casa, durante la perquisizione, i militari hanno trovato altre 127 dosi della stessa sostanza stupefacente, conservate dentro una busta di plastica nascosta nell’intercapedine tra la finestra della cucina e la parte esterna dell’immobile. La droga è stata sequestrata e Greco è stato relegato agli arresti domiciliari, come disposto dal giudice in sede di udienza di convalida.