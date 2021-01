I titolari di una nota tabaccheria in pieno centro storico a Catania avrebbero manomesso il contatore dell'Enel per fare in modo che i loro consumi risultassero inferiori (di circa il 50 per cento).

I titolari di una nota tabaccheria in pieno centro storico a Catania avrebbero manomesso il contatore dell'Enel per fare in modo che i loro consumi risultassero inferiori (di circa il 50 per cento).

Un metodo per abbattere i costi in bolletta che padre e figlio - definiti dagli agenti furbetti della bolletta - avrebbero messo in atto già a partire dal 2016. Per questo, i poliziotti del commissariato di Borgo Ognina li hanno indagati in stato di libertà con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica.