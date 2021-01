Ha minacciato di morte i fratelli con un taglierino, con un martello e anche con una pesante spranga di metallo per futili motivi, soprattutto legati a interessi economici e familiari. Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato in stato di libertà A.C. (classe 1970).

A sporgere denuncia nei confronti del 50enne sono stati gli stessi familiari che hanno riferito ai poliziotti di avere subito continue minacce di morte per questioni di soldi, sia telefonicamente che di presenza. A recarsi in commissariato poi è stato anche lo stesso uomo per sporgere, a sua volta, denuncia nei confronti dei fratelli. Perquisito, in quella occasione, è stato trovato in possesso del taglierino utilizzato per minacciare di morte uno dei fratelli.

Durante la perquisizione in casa, poi i poliziotti hanno trovato e sequestrato una spranga di ferro e un martello, utilizzati in altre occasione per minacciare di morte i fratelli. Il 50enne è stato denunciato in stato di libertà per i reati di minacce gravi e aggravate, nonché per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.