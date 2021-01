Partita a Paternò, già da qualche giorno, una gara di solidarietà a favore della famiglia Santonocito: obiettivo pagare le spese dei funerali di tre componenti deceduti dopo la positività al Covid-19. Si tratta di Carmelo Santonocito, 78 anni, della moglie Alfia Sciuto, 70 anni, e del figlio Giovanni di 46 anni. Tutti morti nel giro di poco tempo. Alla vigilia di Natale è deceduto il capofamiglia dopo che era ricoverato in uno degli ospedali Covid della provincia etnea. Tre giorni fa è morto il figlio e ieri la madre di quest’ultimo. L’altro figlio di 48 anni, anche lui affetto da Covid-19, è uscito dall’ospedale.

I funerali oggi pomeriggio nella chiesa di San Biagio, a Paternò. Promotrice della gara di solidarietà una cugina della famiglia, Agata Sinistra. «Non pensavo che ci fosse tutta questa partecipazione – ha detto - il tutto è nato da una iniziativa su Facebook. Ognuno può fare la sua donazione liberamente. Fino adesso sono stati raccolti oltre 1000 euro. Metà circa utilizzati come acconto per l’agenzia funebre per il servizio dei due funerali di oggi In queste ore si sono susseguite ulteriori iniziative da parte di altri cittadini o associazioni. Anche l’amministrazione comunale con il sindaco Nino Naso ha annunciato che parteciperà alle spese.