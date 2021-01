Nuova chiusura e altre multe per un esercizio di somministrazione di cibo e bevande in pazza Carlo Alberto . A intervenire ancora una volta sono stati gli agenti della questura. L'ultima multa era stata comminata il 31 dicembre. Anche in questa circostanza, all'interno del locale sono stati trovati avventori senza mascherina.

La sanzione è scattata sia per il titolare che per i clienti. La polizia municipale, poi, ha proceduto a disporre la sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni.