Sono 60 le sedi di Poste italiane abilitate , in provincia di Catania, alla prenotazione on line per il rilascio dell'identità digitale e per usufruire delle altre operazioni finanziarie e postali. Questo l'elenco dei centri in cui è possibile recarsi , dopo avere prenotato il proprio turno, evitando così di fare la fila all'esterno dell'ufficio in un periodo in cui peraltro ogni assembramento va evitato: Catania, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Caltagirone, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Pedara, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Sant'Agata Li Battiati, Scordia, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini e Zafferata Etnea.

«Per prenotare l’operazione tramite l’app Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone o tablet e selezionare il tipo di servizio richiesto tra Spid e le altre operazioni, il giorno e l’orario preferito per svolgere l’operazione - si legge in una nota dell'azienda -. Per richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è invece necessario memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715. Il cittadino dovrà avviare una chat e un operatore virtuale di Poste Italiane risponderà proponendo, tra le varie opzioni, la prenotazione del ticket. Digitando poi il Comune, indirizzo e numero civico di riferimento - continua la nota - al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione. In caso di accettazione verrà inviato un codice di prenotazione che verrà chiamato sul display dell’ufficio postale al momento dell’appuntamento».