Controlli anti-Covid e relative sanzioni in provincia di Catania. I carabinieri del comando provinciale hanno focalizzato l'attenzione a Castel di Iudica e Ramacca, i due centri della provincia diventate zona rossa.

Nel primo centro, i militari hanno disposto la chiusura provvisoria per cinque giorni di un bar di via Cinquegrana, dopo avere scoperto che il titolare aveva consentito a un cliente di consumare la colazione all'interno del locale e di avere permesso l'ingresso di un numero di avventori superiore a quello previsto dalla normativa. A Ramacca, invece, cinque persone sono state sanzionate perché trovate in giro, a dispetto delle limitazioni previste dall'ordinanza emanata dal presidente della Regione Nello Musumeci.

Sanzione anche a Scordia: nel centro dell'entroterra, un chiosco di via Sicilia, già precedentemente oggetto di multe, ha continuato a offrire al banco bevande. Stavolta la sospensione è stata disposta per un mese. Chiusura di cinque giorni per un altro chiosco in via Principessa di Piemonte.