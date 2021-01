Quattro persone sono state denunciate in via Palermo per un allaccio abusivo alla rete eletterica. Il gruppo vive nella stessa palazzina. Dai controlli è emerso che l'intero stabile era privo di contatori elettrici. La segnalazione per furto aggravato è partita per il 44enne F.A., la 24enne M.M.C., la 75enne C.R.G., e il 46enne R.C.; a loro carico c'è l'accusa di avere violato gli articoli 624 e 625 del codice penale.