Una 56enne di Biancavilla è stata arrestata con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, dopo che i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione della donna per verifcare se all'interno ci fosse il figlio.

Il ragazzo si trovava in una struttura d'accoglienza della provincia a cui era stato affidato per motivi di salute. La donna, alla vista dei carabinieri, ha iniziato a minacciarli e ad aggredirli, cercando di far fuggire il figlio. In seguito all'arresto, il giovane è stato affidato al padre che dovrà occuparsi del rientro nella struttura sanitaria.