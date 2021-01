Una giovane coppia a Catania è stata vittima, domenica scorsa, di un pestaggio con calci, pugni e colpi di bastone . Gli autori sono sei persone - tre uomini e tre donne - capeggiate dalla ex compagna dell'uomo . Il tutto si sarebbe svolto sotto gli occhi di tre bambini. Lui e lei sono finiti in ospedale . Il fatto è accaduto nel quartiere San Berillo nuovo .

Una giovane coppia a Catania è stata vittima, domenica scorsa, di un pestaggio con calci, pugni e colpi di bastone. Gli autori sono sei persone - tre uomini e tre donne - capeggiate dalla ex compagna dell'uomo. Il tutto si sarebbe svolto sotto gli occhi di tre bambini. Lui e lei sono finiti in ospedale. Il fatto è accaduto nel quartiere San Berillo nuovo.

Cinque le persone identificate e denunciate per lesioni personali aggravate e violenza privata in concorso. Indagini sono in corso per identificare la sesta. All'arrivo degli agenti della polizia gli aggressori si erano già allontanati ma gli investigatori hanno accertato che motivo del raid erano stati dissidi sempre più violenti, fino ad arrivare alle vere e proprie minacce, circa la gestione dei tre figli minori della coppia ormai separata. I poliziotti hanno da subito richiesto l'intervento del 118 per le prime cure alle vittime. All'uomo in ospedale hanno riscontrato lesioni alla testa, contusioni varie e la frattura di una costola. Alla donna una lesione a un orecchio e la frattura di un dito.