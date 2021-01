«Ci hanno dato le chiavi degli appartamenti ma ce li hanno soltanto fatti vedere il giorno della consegna. Poi, ancora, non siamo potuti entrare ». È Antonio Mirabella a farsi portavoce della protesta degli assegnatari dei 96 alloggi popolari del palazzo di cemento. Con due anni di ritardo sul cronoprogramma previsto, la affollata cerimonia alla presenza del sindaco Salvo Pogliese è andata in scena lunedì.

«Ci hanno dato le chiavi degli appartamenti ma ce li hanno soltanto fatti vedere il giorno della consegna. Poi, ancora, non siamo potuti entrare». È Antonio Mirabella a farsi portavoce della protesta degli assegnatari dei 96 alloggi popolari del palazzo di cemento. Con due anni di ritardo sul cronoprogramma previsto, la affollata cerimonia alla presenza del sindaco Salvo Pogliese è andata in scena lunedì.

Più che una consegna delle case sembra essere stata una consegna delle chiavi di casa. Dal momento in cui sono entrati per dare un'occhiata agli appartamenti, gli assegnatari sono rimasti fuori. «Sono momenti di assestamento - spiega a MeridioNews l'assessore ai Lavori pubblici Enrico Trantino - L'intero immobile è senza luce e senza acqua. Questo perché, finiti i lavori del cantiere, la ditta ha chiuso il contratto mentre noi pensavamo di fare direttamente la voltura». Sembrava fatta e, invece, per le torri del quartieri Librino è arrivato l'ennesimo ritardo. «Oramai è questione di 48 ore - assicura l'assessore - anche se forse essendoci anche il sabato di mezzo potrebbe slittare direttamente a lunedì», si corregge subito Trantino per evitare di fare un altro nodo al fazzoletto difficile da sciogliere.

«Noi non ce la facciamo più. Siamo arrivati al limite della sopportazione - racconta Mirabella - anche perché purtroppo tra noi ci sono anche persone che vivono realtà difficili. Famiglie in situazioni di necessità, persone con disabilità anche gravi e anche qualcuno che nell'ultimo periodo è stato anche costretto a dormire in macchina». Per questo sotto l'edificio, un tempo simbolo del degrado e che ha rappresentato il centro di potere della famiglia mafiosa degli Arena, si sono radunate circa quaranta nuclei di assegnatari.