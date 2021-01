Aveva lasciato i domiciliari per andare a scommettere in un centro scommesse. Questa la motivazione data dal 35enne Massimiliano D'Ambra ai carabinieri. Quando i militari della Compagnia di piazza Dante, dopo averlo riconosciuto, lo hanno fermato l'uomo non ha esitato a mostrare la ricevuta rilasciata da un centro di corso Indipendenza.

La giustificazione chiaramente non è servita a nulla e D'Ambra è stato arrestato per evasione. L'uomo era finito ai domiciliari a metà agosto con l'accusa di spaccio di droga nel quartiere San Leone. Per il 35enne, la misura cautelare è stata aggravata con la prescrizione di indossare il braccialetto elettronico.