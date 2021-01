Un borsone con oltre un chilo di marijuana (di tipo Skunk) nascosta dentro il cestello della lavatrice. È quanto i Falchi della squadra mobile hanno trovato durante una perquisizione in un appartamento in un palazzo signorile nel quartiere San Cristoforo . Ritenuto responsabile di spaccio, il 46enne G.B è stato arrestato .

Davanti all'edificio, gli agenti hanno notato un sospetto e intenso via vai di persone che non risultavano abitanti della struttura. Approfittando del fatto che il proprietario stava rientrando in casa dopo avere fatto la spesa, i poliziotti sono intervenuti. L’uomo sorpreso sull’uscio di casa ha ammesso le proprie responsabilità e ha provato a sviare gli operatori, consegnando un piccolo involucro con della marijuana.

Entrati in casa, gli agenti hanno trovato dentro la lavatrice un borsone con dentro diversi involucri di Skunk - per un peso complessivo di oltre un chilo - e materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico Ministero di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.