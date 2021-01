Lo storico teatro Caronda è stato trasformato in una discarica abusiva . Gl agenti del commissariato di San Cristoforo , insieme al personale della polizia provinciale di Catania, hanno denunciato in stato di libertà due uomini (uno di 40 e uno di 70 anni) per il reato di r accolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Lo storico teatro Caronda è stato trasformato in una discarica abusiva. Gl agenti del commissariato di San Cristoforo, insieme al personale della polizia provinciale di Catania, hanno denunciato in stato di libertà due uomini (uno di 40 e uno di 70 anni) per il reato di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno scoperto che l'immobile vicino via Acquicella - dopo essere stato dismetto come cineteatro - era diventato una discarica al chiuso senza autorizzazione. Il proprietario ha affittato in nero lo stabile; l'affittuario lo ha trasformato in una discarica abusiva. L’uomo infatti avrebbe intrapreso l’attività di sgombero locali e avrebbe accatastando tutta la mobilia e la masserizia sgomberata negli 820 metri quadrati dello storico cineteatro.

Una situazione che, peggiorata nel tempo, avrebbe creato anche forti disagi a tutti gli abitanti della zona che spesso si sono ritrovati a fare i conti con grossi rifiuti illegalmente abbandonati per strada o vicino ai cassonetti della raccolta indifferenziata. I due uomini sono stati denunciati e l’immobile posto sotto sequestro.