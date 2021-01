Quattro anni, dieci mesi e venti giorni. Questa la condanna - larga parte già scontata ai domiciliari - inflitta al 23enne Salvatore Randazzo , di Catania. A gennaio del 2017, venne arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 11,2 chili di marijuana, 150 grammi circa di cocaina , quattro bilancini di precisione, vario materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga, 150 euro in contanti nonché 1 fucile Beretta calibro 12, 17 cartucce calibro 12 e tre giubbetti antiproiettile .

Armi e droga erano state nascoste in un deposito di via Officina 29, all'apparenza abbandonato. Adesso per Randazzo è arrivata la condanna definitiva, in quanto considerato custode dell'immobile. Nei suoi confronti è stata riconosciuta anche l'aggravante mafiosa. Randazzo è stato portato nel carcere di Bicocca. La fine de