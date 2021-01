Un uomo sottoposto al regime di detenzione domiciliari è stato denunciato per evasione dalla polizia del commissariato Librino , dopo essere stato visto a bordo di un ciclomotore in viale Bummacaro . Alla vista degli agenti, il detenuto è fuggito via ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza .

Per lui è scattata la denuncia per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria ha disposto nuovamente la misura degli arresti domiciliari. Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni per oltre seimila euro alle persone che si trovavano con lui prima della fuga. Sequestrato, infine, lo scooter.