Prima la figlia, poi la moglie. Una famiglia che vive in viale Grimaldi, nel quartiere Librino, è stata denunciata per il reato di riciclaggio. Tra novembre e dicembre le due donne sono state trovate in possesso di automobili rubate.

Nel primo caso, la giovane, per evitare controlli di polizia su strada, aveva sostituito la targa del veicolo. Nel secondo, invece, il mezzo risultato rubato era stato donato come regalo di Natale alla moglie dal padre della ragazza. In entrambe le circostanze sono state avviate le procedure per restituire le autovetture ai legittimi proprietari.