I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato nella flagranza il 31enne Claudio Cristaudo e il 36enne Salvo Federico Di Salvo, entrambi di Tremestieri Etneo, poiché ritenuti responsabili di detenzione di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni, coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Attività info-investigative, pedinamenti e osservazioni ha consentito di fare luce sulle modalità utilizzate dal duo per porre in essere l’attività illegale. Il centro di spaccio sarebbe stata la casa di Cristaudo; Di Salvo avrebbe fatto da vedetta e selezionatore della clientela. Il 36enne avrebbe raggiunto, a bordo di uno scooter, gli acquirenti che si avvicendavano sulle loro auto. Un modo per evitare che tra i clienti si potessero nascondere appartenenti alle forze dell’ordine. Cristaudo, accolti i clienti davanti casa, avrebbe ricevuto le ordinazioni per poi rientrare nell'immobile e tornare per effettuare lo scambio droga-denaro.

Capito il sistema, i carabinieri hanno prima bloccato la vedetta sullo scooter - che ha tentato, inutilmente, di avvisare telefonicamente il complice - e poi hanno fermato il pusher sull’uscio di casa. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta calibro 22, con la matricola punzonata e in ottimo stato di conservazione, con il caricatore inserito con sette cartucce calibro 22 marca Winchester; circa 300 grammi di marijuana; quattro piante di canapa indiana per un peso complessivo di 700 grammi; due bilancini elettronici di precisione; del materiale utilizzato per confezionare lo stupefacente e oltre 2.000 euro in contanti.

La pistola sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per essere sottoposta a esami tecnico-balistici finalizzati a stabilirne provenienza ed eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi. Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati portati al carcere di piazza Lanza a Catania.