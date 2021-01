Il tetto della palazzina al civico 3 di via Alcide De Gasperi a Raddusa (in provincia di Catania) è andato a fuoco intorno alle 9.20 di questa mattina. Gli occupanti dell'intero edificio sono stati evacuati a scopo precauzionale. Al momento, non risultano esserci persone rimaste ferite o coinvolte dall'incendio.

Il tetto della palazzina al civico 3 di via Alcide De Gasperi a Raddusa (in provincia di Catania) è andato a fuoco intorno alle 9.20 di questa mattina. Gli occupanti dell'intero edificio sono stati evacuati a scopo precauzionale. Al momento, non risultano esserci persone rimaste ferite o coinvolte dall'incendio.

Sul posto è ancora in corso l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e, in supporto, anche i pompieri del distaccamento di Piazza Armerina (Enna). Intanto, sul posto è stata inviata pure un'autobotte di rincalzo, un automezzo logistico per la gestione degli autorespiratori e un'autoscala dalla sede centrale del comando provinciale di Catania. Le cause sono in corso di accertamento.