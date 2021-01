Un'auto in fiamme in piazza Turi Ferro (ex piazza Spirito Santo) a Catania. Il rogo, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Nissan Juke di colore grigio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catania per le operazioni di spegnimento. Al momento, i carabinieri stanno facendo degli accertamenti e stanno ascoltando anche il proprietario del mezzo.