Partite di beach tennis, in barba alle normative anti-Covid. A scoprire l'attività, attualmente vietata al chiuso a causa dell'elevato numero di contagi che da settimane si registra in Sicilia ogni giorno, è stata la polizia del commissariato Borgo-Ognina. I giocatori si trovavano in una struttura al coperto di Gravina di Catania.

Ai clienti il circolo continuava a offrire anche l'uso del bar, degli spogliatoi e delle docce. Situazioni che per loro natura favoriscono gli assembramenti. Agli agenti i giocatori hanno riferito di essere stati rassicurati dal gestore della struttura circa la possibilità di giocare al chiuso senza rischiare sanzioni. Tuttavia, sia per loro che per il titolare del circolo è scattata la sanzione di 400 euro. La struttura rimarrà chiusa per cinque giorni, non appena verranno meno le restrizioni del governo.