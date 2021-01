Ha un volto la persona che la notte del sette gennaio ha incendiato una Fiat Punto e una Bmw x1 in via Moncada, a Paternò. Dopo l'accaduto, i carabinieri hanno visionato le immagini registrate da alcune telecamere di sicurezza attive in zona, individuando un uomo con un giubbotto da motociclista con scritte ben riconoscibili che, avvicinandosi alla prima auto, aveva appiccato le fiamme con l'aiuto di un innesco artigianale.