Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi, al chilometro 25,5, lungo la strada statale 417 Catania-Gela. Il sinistro, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, è avvenuto in maniera autonoma. Protagonista una macchina Suzuky che, per cause da accertare, si è andata a schiantare contro le barriere di protezione. Il conducente è rimasto incastrato all'interno del mezzo.

Necessario quindi l'intervento dei vigili del fuoco di Caltagirone. I pompieri hanno provveduto a consegnare il ferito ai sanitari del 118. Per l'uomo è stato necessario l'atterraggio dell'elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.