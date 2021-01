Per un anno avrebbero preteso soldi e sesso da due donne , minacciandole di gravi ritorsioni nel caso avessero contattato le forze dell'ordine. Questa l'accusa rivolta dai carabinieri a un 37enne e un 31enne di nazionalità romena. I due sono stati arrestati arrestati in via Petriera , dove vive l'ex moglie del primo. I militari sono intervenuti su richiesta di un passante che aveva sentito urla provenire da un'abitazione al piano terra.

Per un anno avrebbero preteso soldi e sesso da due donne, minacciandole di gravi ritorsioni nel caso avessero contattato le forze dell'ordine. Questa l'accusa rivolta dai carabinieri a un 37enne e un 31enne di nazionalità romena. I due sono stati arrestati arrestati in via Petriera, dove vive l'ex moglie del primo. I militari sono intervenuti su richiesta di un passante che aveva sentito urla provenire da un'abitazione al piano terra.

All'interno dell'immobile, i carabinieri hanno trovato il 31enne sulla soglia nel tentativo di sbarrare loro la strada e il 37enne mentre stringeva per il collo la donna. Entrambi bloccati, i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima che ha raccontato che da un anno l'ex pretendeva di consumare rapporti sessuali in presenza dell'amico.

A subire le violenze dei due - ma in questo caso trovando la ferma opposizione per quanto concerne i rapporti sessuali - sarebbe stata anche la vicina di casa. Ai carabinieri ha raccontato che poche ore prima i due uomini le avevano versato addosso un contenitore con del latte, deridendola e intimandole di non chiedere aiuto a nessuno. Entrambi gli arrestati sono stati portati nel carcere di Messina.