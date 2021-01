Belpasso piange la maestra Salvina Consoli . Quello di oggi, per Belpasso, non è stato certo un buon risveglio. La cittadina etnea, infatti, si è ritrovata a piangere un'altra vittima del Covid-19 . A perdere la sua battaglia contro il virus che non perdona è stata la maestra Salvina Consoli . L'insegnante, in pensione dal primo settembre, da pochi mesi era diventata nonna del primo nipotino e fra qualche mese lo sarebbe diventata ancora.

«Potrei parlare della tua dolcezza, della tua riservatezza e della tua educazione. Potrei ricordare il tuo amore per la famiglia, per la scuola e per la vita. Non direi nulla di nuovo. Allora ti dico solo questo: "Ciao, Salvina!"». Recita così uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. Moltissimi anche i post che gli ex alunni hanno dedicato alla loro maestra: «Fai parte di un capitolo della mia vita scritto con i colori dell'arcobaleno...Sei stata maestra per i tuoi alunni ma anche per me...mi hai insegnato che prima della didattica a scuola si insegna l'amore».

Quello della maestra Salvina non è stato l'unico decesso legato al coronavirus. Qualche ora dopo si è appreso che anche un 68enne - Giovanni Sambataro - ha perso la vita dopo diverse settimane di malattia. Alle famiglie vanno le condoglianze della redazione e di tutto il gruppo RMB.