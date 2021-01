Nonostante la positività al Covid-19 ha deciso di salire su un mezzo pubblico con l'obiettivo di rientrare a casa. La donna però è stata scoperta e denunciata dagli agenti di polizia di Catania con l'ipotesi di reato di diffusione di malattia infettiva. Ad allertare la sala operativa è stato il personale dell'Azienda metropolitana trasporti con l'autista che aveva fermato il mezzo e invitato la donna a scendere.

Il guidatore, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, è stato avvertito dagli altri passeggeri. Gli stessi avrebbero origliato una conversazione telefonica in cui la donna riferiva a un parente la positività al nuovo Coronavirus. Giunti sul posto, nell'area di piazza Borsellino, gli agenti hanno identificato la signora chiedendole spiegazioni del gesto.

A questo punto è stata l'infetta ad ammettere che in mattinata si era recata in un laboratorio privato per ritirare l'esito del tampone, poi risultato positivo. Preso il referto la decisione di rientrare a casa con un mezzo pubblico. Il laboratorio in questione avrebbe riferito di avere tentato in più occasioni di contattare la paziente per notificarle l'esito telefonicamente, evitando così alla stessa di recarsi personalmente nella struttura.