Due abitazioni disabitate, collegate tra loro da un cortile interno, erano utilizzate come deposito della droga. A scoprire tutto, all'interno del quartiere popolare San Cristoforo, a Catania, sono stati gli agenti della polizia. Decisiva una segnalazione attraverso l'applicazione per smartphone Youpol. Il sequestro, almeno per il momento, è a carico di ignoti.

La marijuana recuperata ammonta a 375 grammi già suddivisi in dosi pronte per essere spacciate. Durante l'operazione è stato utilizzato il cane antidroga Maiui. All'interno degli stabili c'era anche il materiale normalmente utilizzato dagli spacciatori per la pesatura e il confezionamento della droga.