I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato in flagranza un catanese di 21 anni, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso. Il giovane è stato sorpreso dall’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, mentre con la complicità di altri soggetti stava rubando una macchina regolarmente parcheggiata in via Sgroppillo, nei pressi della fermata degli autobus.