Non si è fermato nemmeno davanti alla prima sanzione . Così il titolare di una palestra in via Gorizia , a Catania , è stato nuovamente beccato mentre apriva clandestinamente la sua attività ai clienti. All'interno della struttura gli agenti della squadra amministrativa del commissariato centrale hanno trovato due persone in tenuta ginnica , entrambi provenienti da Comuni dell'hinterland etneo.

Non si è fermato nemmeno davanti alla prima sanzione. Così il titolare di una palestra in via Gorizia, a Catania, è stato nuovamente beccato mentre apriva clandestinamente la sua attività ai clienti. All'interno della struttura gli agenti della squadra amministrativa del commissariato centrale hanno trovato due persone in tenuta ginnica, entrambi provenienti da Comuni dell'hinterland etneo.

Per entrambi è scattata la multa di 400 euro per essersi allontanati dal Comune di residenza. Stessa sanzione economica per il titolare della palestra. Per quest'ultimo è scattata anche la chiusura per cinque giorni. Al termine dei quali l'attività dovrà comunque tenere abbassate le saracinesche secondo quanto previsto dalla normativa anti-Covid-19.