È ricoverato Salvatore Alì, 53 anni, parroco della chiesa Spirito Santo di Paternò, che poco prima delle 19.30 è stato investito da un’auto, una Fiat Punto. Il sacerdote si apprestava ad attraversare Corso Italia, non distante da piazza Rosario Livatino, per andare al supermercato che si trova dall’altra parte della strada. Adesso si trova all’ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

Il conducente del mezzo si è subito fermato e ha prestato il primo soccorso. Sul posto un’ambulanza del 118 il cui personale medico, dopo aver soccorso in loco il prete, monitorando lo stato di salute del ferito, ha deciso di trasportarlo al punto di prima emergenza dell'ospedale paternese. A effettuare i rilievi sono stati gli agenti della polizia municipale, i quali hanno regolato anche il traffico lungo Corso Italia.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Da accertare se il sacerdote stava attraversando sulle strisce pedonali oppure al di fuori di esse. Non si conoscono ancora le esatte condizioni dell’uomo, che però non dovrebbe essere in pericolo di vita.