Un bazar di armi e droga. I carabinieri della squadra Lupi di Catania lo hanno trovato in un immobile a disposizione di Pietro Marino, 46enne arrestato insieme al 37enne Pietro Monica. I due uomini sono stati trovati in posesso di importanti quantitativi di stupefacenti: cinque chili di marijuana, oltre duemila pastiglie di ecstasy, otto grammi di cocaina, 25 di hashish e 70 di ketamina. La droga era custodita all'interno di borsoni. Trovati nell'appartamento, a cui si accedeva tramite una serie di porte blindate, anche materiale utile al taglio delle dosi e block notes con nominativi e cifre. Per i militari si tratta del registro mastro del traffico illecito.

Marino, che è risultato percettore del reddito di cittadinanza, e Monica sono stati trovati anche in possesso di armi: in un altro vano dell'immobile, i carabinieri hanno trovato una pistola calibro 8 con canna modificata e munita di serbatoio con cartucce e una decina di bossoli, polvere da sparo e altro materiale utilizzato per ricaricare le cartucce. Dopo l'arresto Marino è stato portato nel carcere di Siracusa, mentre Monica in quello di Augusta.