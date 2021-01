La notizia circola dalle 19 di oggi ma nessuno è disposto ad ammetterla. Né a smentirla. Non prima almeno dell' ufficialità dell'annuncio da parte dello stesso protagonista al resto dei soci, arrivato poco dopo le 21 : Nuccio La Ferlita si è dimesso dal consiglio d'amministrazione di Sigi spa , in cui sedeva insieme a Gaetano Nicolosi - principale investitore della società - e Giovanni Ferraù in qualità di presidente. «È un momento delicato e bisogna essere preparati - spiega a MeridioNews nel tardo pomeriggio - io al momento non sono in grado di dare l'apporto necessario ». Questa la motivazione ufficiale, che però non aiuta a diradare le nubi che non si sono allontanate dalla società nemmeno dopo la firma di un primo accordo con il nuovo possibile acquirente del Calcio Catania , l'avvocato italo-statunitense Joe Tacopina .

La notizia circola dalle 19 di oggi ma nessuno è disposto ad ammetterla. Né a smentirla. Non prima almeno dell'ufficialità dell'annuncio da parte dello stesso protagonista al resto dei soci, arrivato poco dopo le 21: Nuccio La Ferlita si è dimesso dal consiglio d'amministrazione di Sigi spa, in cui sedeva insieme a Gaetano Nicolosi - principale investitore della società - e Giovanni Ferraù in qualità di presidente. «È un momento delicato e bisogna essere preparati - spiega a MeridioNews nel tardo pomeriggio - io al momento non sono in grado di dare l'apporto necessario». Questa la motivazione ufficiale, che però non aiuta a diradare le nubi che non si sono allontanate dalla società nemmeno dopo la firma di un primo accordo con il nuovo possibile acquirente del Calcio Catania, l'avvocato italo-statunitense Joe Tacopina.

E la decisione arriva in un pomeriggio particolare: quando infatti era già prevista la firma di alcuni documenti utili a proseguire il percorso verso la cessione. Firma che, pare, da statuto sarebbe stata messa in pericolo dalle dimissioni. Arrivate però - almeno come comunicazione agli altri soci - in contemporanea alla firma stessa. Che sia stato l'ultimo impegno di La Ferlita? Il quale, però, non risultava presente alla riunione a Torre del Grifo.